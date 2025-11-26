Lee Jae Myung promete reforzar el apoyo a la ciencia y la tecnología

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung aseguró el viernes 12 que los países que respetan y respaldan la ciencia y la tecnología siempre prosperan, y se comprometió a impulsar un apoyo más decidido a este sector.Durante el inicio de la sesión de trabajo del Ministerio de Ciencia y TIC, en la ciudad de Sejong, Lee destacó que el rápido desarrollo económico y democrático de Corea del Sur fue posible gracias a la educación y a la inversión en investigación y desarrollo (I+D). No obstante, lamentó que en determinadas etapas el país haya descuidado ese esfuerzo, lo que, según afirmó, ocasionó "perjuicios significativos". Añadió que la inversión en I+D ya muestra signos de recuperación y subrayó la necesidad de acelerar ese proceso.El mandatario incidió además en que la actitud de los funcionarios públicos resulta decisiva para el avance o retroceso de una sociedad. Afirmó que las naciones donde la democracia funciona adecuadamente tienden a prosperar y citó como ejemplo el caso reciente de Ruanda.Asimismo, sostuvo que una democracia sólida garantiza respeto, igualdad y oportunidades transparentes para todos, y que este desarrollo democrático contribuye a fortalecer la economía de mercado. Concluyó señalando que la ciencia y la tecnología —y las personas que trabajan en este ámbito— desempeñan un papel de vanguardia en dicho proceso.