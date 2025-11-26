Corea convocará próximamente el comité conjunto del Tratado de Libre Comercio con EEUU

Photo : KBS News

El viceprimer ministro y titular de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, anunció que el Gobierno prevé convocar en breve el Comité Conjunto del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Corea y Estados Unidos como parte del seguimiento de las negociaciones arancelarias entre ambos países.Durante una reunión económica celebrada el viernes 12, Koo señaló que el Ejecutivo tratará de consensuar un plan detallado para la aplicación de los compromisos sobre las medidas no arancelarias del TLC con el objetivo de maximizar el interés nacional. Asimismo, indicó que continuará las consultas para definir cuanto antes los productos sujetos a reducciones arancelarias, entre los que figuran los medicamentos genéricos y los recursos naturales.El alto funcionario explicó también que la Administración ha revisado su estrategia para el sector de la construcción en el exterior y que prepara nuevas medidas para transformarlo en una industria exportadora de mayor valor añadido. Entre las iniciativas mencionadas destacó la introducción de modelos de adjudicación diferenciados basados en tecnologías digitales, el refuerzo de la cooperación con bancos multilaterales y el apoyo a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas del sector.