Economía

El Gobierno destaca la recuperación del consumo y las exportaciones pero advierte de la volatilidad

Write: 2025-12-12 14:28:49Update: 2025-12-12 14:49:07

Photo : KBS News

La economía muestra señales de recuperación gracias a la mejora del consumo interno y al buen comportamiento de las exportaciones, especialmente en el sector de los semiconductores, según señaló el viernes 12 el Ministerio de Economía y Finanzas.

En su informe mensual "Libro Verde" sobre las tendencias más recientes de la economía nacional, el ministerio advirtió de que persisten diversos focos de incertidumbre, entre ellos la lenta recuperación de la inversión en construcción, el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos y la volatilidad de los indicadores mensuales, acentuada por los prolongados periodos festivos. Asimismo, señaló que las dificultades en el mercado laboral siguen concentrándose en los sectores más vulnerables.

Según el estudio, la producción industrial cayó en octubre un 2,5% respecto al mes anterior, lo que supone el mayor descenso en cinco años y ocho meses. Este retroceso se atribuye al efecto base tras el fuerte repunte de la producción de semiconductores en septiembre y al impacto de las festividades de Chuseok.

La producción del sector servicios también descendió un 0,6% en octubre, mientras que las ventas minoristas aumentaron un 3,5% en términos mensuales. El Gobierno prevé que la mejora de la confianza del consumidor y el incremento del número de turistas chinos actúen como factores de apoyo para las ventas minoristas en noviembre.
