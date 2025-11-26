Corea prevé un impacto limitado del alza arancelaria de México

Photo : YONHAP News

El Gobierno afirmó que el impacto del aumento de aranceles aprobado recientemente por México para los países sin acuerdos de libre comercio será limitado para las exportaciones coreanas.Según el Ministerio de Industria, Comercio y Energía, la versión final de la reforma mexicana redujo de forma significativa el alcance de los incrementos de tasas con respecto a la propuesta inicial, tras las gestiones realizadas por Seúl para trasladar sus preocupaciones en reuniones de ministros de Comercio y de Relaciones Exteriores.En concreto, se eliminaron 38 partidas de autopartes de la lista sujeta al alza y el tipo impositivo previsto se rebajó del 35% al 25%. Asimismo, la plancha de acero bruto fue excluida del listado y, en el caso de los electrodomésticos, los gravámenes también se ajustaron a la baja.El ministerio destacó además que México mantendrá programas de exención arancelaria para insumos importados, como el PROSEC o el IMMEX, lo que contribuirá a mitigar el efecto de la medida sobre las empresas coreanas.Una parte sustancial de las exportaciones de Corea a México corresponde a bienes intermedios utilizados en sectores como la automoción y los electrodomésticos, empleados por compañías instaladas en el país para exportar posteriormente a Estados Unidos en el marco del Acuerdo EEUU-México-Canadá (T-MEC).Por estos motivos, el Ejecutivo evaluó que el impacto de las nuevas tarifas sobre el comercio bilateral será acotado, aunque aseguró que continuará supervisando su aplicación una vez entren en vigor el próximo año.