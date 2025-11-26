Fin de semana marcado por la nieve en gran parte del país

Photo : YONHAP News

El sábado 13 se prevén nevadas en la práctica totalidad del país, según los pronósticos.En las zonas interiores y montañosas de la provincia de Gangwon, así como en las áreas montañosas de la isla de Jeju, las acumulaciones podrían superar los 10 centímetros. En el área metropolitana de Seúl y en Chungcheong del Norte se esperan hasta 8 centímetros de nieve, mientras que en el resto del territorio las precipitaciones oscilarán entre 1 y 5 centímetros.A partir de última hora de la tarde, la nieve ganará intensidad y será más húmeda, con una tasa de precipitación de entre 1 y 3 centímetros por hora en las zonas interiores de la región central y en las montañas de Jeju.Las nevadas continuarán durante la jornada del domingo, especialmente en algunas áreas de Chungcheong y del suroeste del país.En cuanto a las temperaturas, el sábado se situarán entre -3ºC y 7ºC durante la mañana, y entre 1ºC y 14ºC por la tarde.