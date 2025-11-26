Menú principal Ver contenido

Economía

El KOSPI cierra la semana al alza

Write: 2025-12-12 15:40:59Update: 2025-12-12 16:19:23

El KOSPI cierra la semana al alza

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, finalizó el viernes 12 con un avance del 1,38%, hasta situarse en 4.167,16 puntos.

Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también concluyó la jornada en terreno positivo, con una subida del 0,29% que le llevó hasta las 937,34 unidades.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó ligeramente frente al dólar estadounidense, que al cierre se cotizó a 1.473,7 wones, lo que supone un incremento de 0,7 wones respecto a la sesión anterior.
