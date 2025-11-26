El Gobierno baraja multar hasta el 3% de ventas a empresas con ciberataques reiterados

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Ciencia y TIC anunció el viernes 12 su intención de introducir durante el primer semestre de 2026 un sistema de multas de hasta el 3% de los ingresos anuales para las empresas que registren incidentes de seguridad de forma reiterada.Asimismo, adelantó que incrementará la sanción por notificar tardíamente un ciberataque, que pasará de 30 a 50 millones de wones, y que impondrá multas coercitivas a las compañías que incumplan las medidas destinadas a prevenir la reincidencia.El ministerio también prevé reforzar la obligación de informar a los usuarios afectados y poner en marcha, igualmente en la primera mitad del próximo año, un sistema de alertas que permita comunicar directamente con las víctimas de los ataques.Con el objetivo de evitar que los perjuicios derivados de los ciberataques recaigan sobre los usuarios, el Gobierno estudia además aliviar la carga de la prueba en las reclamaciones por daños e introducir acciones colectivas y otros mecanismos adicionales de protección.