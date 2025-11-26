Cultura HYBE alcanza el cuarto puesto mundial en ingresos por conciertos

La agencia de entretenimiento HYBE registró cerca de 700.000 millones de wones en ingresos procedentes de giras mundiales durante el último año, lo que le permitió situarse en el cuarto puesto a escala global, según el informe anual "Boxscore 2025" de Billboard. El ranking recoge los datos correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.



Durante ese intervalo, HYBE generó 469,2 millones de dólares a través de 213 conciertos protagonizados por artistas como Seventeen, J-Hope, integrante de BTS, y Enhypen. En conjunto, las giras atrajeron a unos 3,3 millones de espectadores en todo el mundo.



En la clasificación individual por artistas, Stray Kids fue el grupo de K-pop mejor posicionado, al alcanzar el décimo puesto gracias a su gira "dominATE", con 1,3 millones de entradas vendidas y unos ingresos de 185,7 millones de dólares.



Por su parte, Seventeen se situó en el puesto 17, con una recaudación de 142,4 millones de dólares. J-Hope ocupó la 32ª posición, con 79,9 millones, mientras que Enhypen alcanzó el puesto 37, con ingresos estimados en 76,1 millones de dólares.