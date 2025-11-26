Cultura
HYBE alcanza el cuarto puesto mundial en ingresos por conciertos
Write: 2025-12-12 16:15:54 / Update: 2025-12-12 17:01:46
La agencia de entretenimiento HYBE registró cerca de 700.000 millones de wones en ingresos procedentes de giras mundiales durante el último año, lo que le permitió situarse en el cuarto puesto a escala global, según el informe anual "Boxscore 2025" de Billboard. El ranking recoge los datos correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
Durante ese intervalo, HYBE generó 469,2 millones de dólares a través de 213 conciertos protagonizados por artistas como Seventeen, J-Hope, integrante de BTS, y Enhypen. En conjunto, las giras atrajeron a unos 3,3 millones de espectadores en todo el mundo.
En la clasificación individual por artistas, Stray Kids fue el grupo de K-pop mejor posicionado, al alcanzar el décimo puesto gracias a su gira "dominATE", con 1,3 millones de entradas vendidas y unos ingresos de 185,7 millones de dólares.
Por su parte, Seventeen se situó en el puesto 17, con una recaudación de 142,4 millones de dólares. J-Hope ocupó la 32ª posición, con 79,9 millones, mientras que Enhypen alcanzó el puesto 37, con ingresos estimados en 76,1 millones de dólares.
