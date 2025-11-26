El Gobierno convoca una reunión de emergencia por el debilitamiento del won

Photo : YONHAP News

El Gobierno convocó durante el fin de semana una reunión de emergencia para debatir medidas con las que responder a la persistente volatilidad del mercado de divisas.El vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, presidió el encuentro el domingo 14 en el complejo gubernamental de Seúl, donde se analizó la evolución reciente de los mercados financieros y cambiarios, tanto nacionales como internacionales, así como posibles contramedidas. En la reunión participaron también el presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Lee Eok Won; el gobernador del Banco de Corea, Rhee Chang Yong; y el secretario presidencial principal para el crecimiento económico, Ha Joon Kyung, entre otros altos cargos.El Ministerio de Finanzas no ofreció detalles sobre las conclusiones del encuentro.La celebración de una reunión de emergencia durante el fin de semana es interpretada como una señal de la creciente preocupación del Ejecutivo por la evolución reciente del mercado cambiario.En diciembre, el tipo de cambio medio entre el won y el dólar superó los 1.470 wones, el nivel mensual más alto desde la crisis financiera asiática de 1997.Asimismo, en las operaciones nocturnas del viernes 12, el won llegó a debilitarse hasta los 1.479,90 wones por dólar, acercándose al umbral psicológicamente relevante de los 1.500 wones.