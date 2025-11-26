Corea del Sur será el primer país del mundo en aplicar una ley sobre la IA

Photo : YONHAP News

Corea se convertirá en el primer país del mundo en poner en vigor una ley integral sobre la inteligencia artificial (IA), en enero de 2026, adelantándose a la Unión Europea.Aunque el bloque europeo fue pionero en la redacción de una normativa de este tipo, ha optado por posponer la aplicación de buena parte de las disposiciones y regulaciones relativas a los sistemas de IA de alto riesgo hasta agosto del próximo año.En Corea, la nueva Ley Básica sobre el Desarrollo y la Fiabilidad de la Inteligencia Artificial entrará en vigor el 22 de enero de 2026. La norma incluye disposiciones detalladas que afectan directamente al sector, entre ellas la obligatoriedad de indicar de forma explícita cuando un contenido ha sido generado mediante IA, ya sea a través de marcas de agua u otros mecanismos de identificación.