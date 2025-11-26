EEUU impulsa una alianza para asegurar los suministros de IA con Corea y otros países

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha lanzado la Iniciativa Pax Silica, una alianza para garantizar suministros estables de minerales clave para el sector de la inteligencia artificial (IA) en la que participan ocho países: Japón, Singapur, Países Bajos, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Australia y Corea del Sur.Como acto inaugural, el viernes 12 (hora local) se celebró en Washington la primera reunión del grupo, que concluyó con una declaración conjunta firmada por siete de los nueve países participantes. En el documento, los Estados miembros —con la excepción de Emiratos Árabes Unidos y Países Bajos— coincidieron en que garantizar una red segura de suministros resulta crucial para la seguridad económica compartida y acordaron intensificar la cooperación en sectores estratégicos como el desarrollo de software y aplicaciones, la infraestructura de datos, los semiconductores, el procesamiento de minerales y la energía.Asimismo, subrayaron la necesidad de identificar mecanismos para reforzar la respuesta frente a prácticas comerciales desleales y para proteger de forma más eficaz las inversiones privadas frente a distorsiones del mercado, como el dumping y la sobreproducción. De este modo, los países firmantes avanzan en la construcción de un frente común orientado a contrarrestar la influencia de China, aunque el país no fue mencionado explícitamente en la declaración.En representación del Gobierno surcoreano asistió a la reunión la viceministra de Relaciones Exteriores, Kim Jina, quien destacó ante los participantes el compromiso de Seúl con la estabilidad de la red global de suministros. En su intervención, subrayó la competitividad de las empresas coreanas en sectores clave como las baterías, los semiconductores y la energía, y expresó la disposición del país a contribuir activamente a la iniciativa.