El fundador de Coupang recibe criticas por no acudir a las audiencias parlamentarias

Photo : YONHAP News

La clase política ha tildado de irresponsable al fundador y presidente del consejo ejecutivo de Coupang Inc., Kim Beom Seok, tras confirmarse que no asistirá a las audiencias parlamentarias previstas para el miércoles 17, en las que se abordará la reciente filtración masiva de datos personales sufrida por la compañía, la mayor plataforma de comercio electrónico de Corea.En una declaración pública difundida el domingo 14, varios legisladores del oficialista Partido Democrático, miembros del Comité de Ciencia, TIC, Radiodifusión y Comunicaciones de la Asamblea Nacional, expresaron su indignación después de que Kim presentara una carta justificativa para excusarse de comparecer. Los diputados censuraron su actitud por eludir la responsabilidad que le corresponde y optar por guardar silencio ante una pérdida de datos personales que afecta a más de 33 millones de cuentas de usuarios, un incidente de enorme gravedad en la era de la información.Los parlamentarios de la principal fuerza de la oposición, Poder del Pueblo, también criticaron a Kim y al conjunto de la cúpula directiva de Coupang. Subrayaron que, a estas alturas, la máxima prioridad de la empresa debería ser esclarecer la filtración de datos y responder ante la ciudadanía, y calificaron de inaceptable el comportamiento mostrado por sus responsables.En la carta remitida al hemiciclo, Kim alegó que no podía acudir a las audiencias debido a su apretada agenda como máximo representante de una compañía con operaciones en cerca de 170 países. Del mismo modo, dos expresidentes de Coupang Korea, Park Dae Jun y Kang Han Seung, se excusaron de comparecer. Park, por haber dimitido el miércoles 10, y Kang, por residir actualmente en Estados Unidos tras dejar el cargo en mayo pasado.