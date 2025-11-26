El número de jóvenes laboralmente inactivos se acerca a los 1,6 millones

Photo : YONHAP News

El número de jóvenes laboralmente inactivos de entre 20 y 39 años se sitúa actualmente cerca de los 1,6 millones. Este grupo incluye tanto a personas desempleadas que forman parte de la población activa como a quienes, pese a desear un empleo, permanecen fuera del mercado laboral por diversos motivos, así como a parados que no están contabilizados como población activa.Según el Ministerio de Datos y Estadísticas, el total de jóvenes laboralmente inactivos asciende a 1.589.000 personas, la cifra más elevada desde noviembre de 2021, cuando se alcanzaron los 1.737.000 en pleno impacto de la pandemia de la COVID-19. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el número ha aumentado en 28.000 personas.Esta cifra representa el 12,7% de la población total de entre 20 y 39 años, el porcentaje más alto registrado en los últimos cuatro años dentro de este grupo de edad.También ha aumentado el número de los jóvenes que ni trabajan ni estudian y que no buscan empleo de forma activa, que ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 719.000 personas.