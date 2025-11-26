China y Rusia bloquean nuevas sanciones contra Corea del Norte en la ONU

Photo : Getty Images Bank

China y Rusia rechazaron una propuesta de Estados Unidos para imponer sanciones adicionales a Corea del Norte, lo que llevó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a posponer su decisión, según informó el domingo 14 el diario japonés 'Yomiuri Shimbun'.De acuerdo con fuentes internacionales citadas por el rotativo, la delegación estadounidense ante la ONU solicitó la inclusión en la lista de sanciones de varias embarcaciones utilizadas para exportar a territorio chino carbón y mineral de hierro de origen norcoreano. A raíz de esta petición se celebraron debates en el seno del Consejo de Seguridad. No obstante, la decisión final fue aplazada debido a la oposición de Beijing y Moscú, considerados próximos a Pyongyang.Es la primera vez que Washington plantea un refuerzo de las sanciones internacionales contra el régimen norcoreano desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump. En este contexto, responsables del Departamento de Estado señalaron que buques de terceros países transportaron cargamentos de carbón y mineral de hierro norcoreanos y los descargaron en China, en lo que calificaron como una violación de la resolución 1718 del Consejo de Seguridad de la ONU. Según precisaron, un total de siete embarcaciones estarían implicadas en estas operaciones y deberían ser objeto de sanciones.El 'Yomiuri Shimbun' añadió que dichos buques llevaron los cargamentos a siete puertos chinos y que estas exportaciones de minerales habrían generado a Corea del Norte ingresos anuales estimados entre 200 y 400 millones de dólares.