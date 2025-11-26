Agentes policiales pueden impedir el lanzamiento de material propagandístico en la frontera

Photo : YONHAP News

La Policía contará a partir de ahora con respaldo legal para impedir el lanzamiento de material propagandístico contra Corea del Norte en las zonas fronterizas.Esta nueva facultad se basa en la enmienda a la Ley de Funciones Policiales, aprobada en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional celebrada el domingo 14. En la votación participaron 174 de los 298 legisladores en activo y todos ellos respaldaron la reforma. Los diputados de Poder del Pueblo, principal fuerza de la oposición, boicotearon la sesión tras recurrir al filibusterismo con el objetivo de bloquear la aprobación de la enmienda, presentada ante la cámara el sábado 13.El gobernante Partido Democrático defendió la reforma al considerar que dota a las autoridades policiales de un marco legal necesario para frenar el envío de propaganda y contribuir así a la reducción de la tensión militar y diplomática entre las dos Coreas, reforzando la seguridad de la población que reside en las áreas fronterizas. Por su parte, Poder del Pueblo sostiene que la medida es inconstitucional, al restringir la libertad de expresión, y critica que beneficie únicamente a Corea del Norte.