Martes con nieve en Gangwon

El martes 16 se prevé una jornada mayormente nublada, con precipitaciones en las zonas central y oriental del país. En particular, en las áreas interiores de la provincia de Gangwon y en las regiones montañosas se esperan nevadas que podrían dejar acumulaciones de alrededor de un centímetro.Las temperaturas oscilarán entre -3ºC y 5ºC durante la mañana, y entre 5ºC y 14ºC por la tarde, lo que supone un ascenso de hasta ocho grados respecto al lunes.La calidad del aire será de regular a buena en la mayor parte del territorio, aunque en Seúl y la provincia de Gyeonggi se prevé un aumento del esmog hasta niveles considerados malos.