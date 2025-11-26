Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Cc.&Tec

Martes con nieve en Gangwon

Write: 2025-12-15 13:09:13Update: 2025-12-15 13:17:51

Martes con nieve en Gangwon

Photo : YONHAP News

El martes 16 se prevé una jornada mayormente nublada, con precipitaciones en las zonas central y oriental del país. En particular, en las áreas interiores de la provincia de Gangwon y en las regiones montañosas se esperan nevadas que podrían dejar acumulaciones de alrededor de un centímetro.

Las temperaturas oscilarán entre -3ºC y 5ºC durante la mañana, y entre 5ºC y 14ºC por la tarde, lo que supone un ascenso de hasta ocho grados respecto al lunes.

La calidad del aire será de regular a buena en la mayor parte del territorio, aunque en Seúl y la provincia de Gyeonggi se prevé un aumento del esmog hasta niveles considerados malos.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >