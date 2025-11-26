La Policía registra las oficinas de la Iglesia de la Unificación

Photo : YONHAP News

La Policía inició el lunes 15 un registro de las oficinas de la Iglesia de la Unificación en el marco de la investigación por un presunto delito de cohecho que implica a la organización religiosa y a varios políticos. Los agentes también indagaron en los domicilios del exministro de Océanos y Pesca Chun Jae Soo, y de los exdiputados Lim Jong Seong, del oficialista Partido Democrático, y Kim Gyu Hwan, del opositor Poder del Pueblo.De forma paralela, las autoridades comenzaron los interrogatorios de dos figuras clave de la Iglesia de la Unificación: su líder, Han Hak Ja, y el exdirector de la Oficina Internacional, Yoon Young Ho, considerado el "número dos" de la organización. Ambos permanecen en el Centro de Detención de Seúl en régimen de prisión preventiva.Asimismo, la Policía solicitó al equipo del fiscal especial Min Joung Kie, encargado de investigar los escándalos relacionados con la ex primera dama Kim Keon Hee, la entrega de los expedientes recopilados durante los últimos meses. Esta petición se produce tras conocerse que dicho equipo obtuvo en agosto una declaración de Yoon en la que afirmaba que la Iglesia de la Unificación también había ofrecido "ayuda financiera" a políticos del partido gobernante.