Lee Jae Myung mantiene una cumbre con el presidente de Laos

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el lunes 15 una reunión cumbre con su homólogo de Laos, Thongloun Sisoulith, que se encuentra de visita oficial en Seúl. Durante el encuentro, ambos líderes acordaron elevar los lazos bilaterales al rango de asociación integral.El mandatario coreano destacó el significado especial de la visita de Sisoulith, la primera realizada por un dirigente laosiano en los últimos 12 años, y subrayó que el viaje coincide con el 30º aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.Lee señaló que Laos es un socio relevante de Corea en materia de cooperación para el desarrollo, así como un interlocutor clave en sus intercambios con la ASEAN y con los Estados de la cuenca del río Mekong. Asimismo, expresó su voluntad de ampliar la colaboración existente hacia sectores estratégicos, como el suministro de minerales.Por su parte, el presidente laosiano manifestó su deseo de intensificar los intercambios bilaterales y solicitó que Seúl continúe respaldando a Vientiane que aún figura en la categoría de "países menos desarrollados".