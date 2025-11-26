Corea y EEUU celebran un ejercicio conjunto de respuesta ante ataques nucleares

Corea y Estados Unidos llevarán a cabo un ejercicio conjunto para simular la respuesta ante ataques terroristas de carácter nuclear y radiológico.El Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano informó el lunes 15 de que el ejercicio, de dos días de duración y titulado Winter Tiger IV, comenzará el mismo día en Seúl y reunirá a alrededor de 120 funcionarios de ambos países especializados en la respuesta al terrorismo nuclear y radiológico.Durante el simulacro, los participantes analizarán paso a paso los procedimientos de respuesta ante un hipotético ataque nuclear contra Corea del Sur, revisarán las funciones y responsabilidades de los organismos implicados y debatirán medidas para reforzar la cooperación bilateral en este ámbito.Los ejercicios Winter Tiger se celebran de forma conjunta desde 2017 y están organizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por parte surcoreana, y por los departamentos de Defensa y de Energía, por parte estadounidense. Su objetivo es mejorar la capacidad conjunta de ambos países para hacer frente a amenazas de terrorismo nuclear y radiológico.