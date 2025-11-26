Seúl subraya el bloqueo legal al envío de propaganda contra Pyongyang

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación ha destacado la reciente aprobación parlamentaria de varias reformas legales que dificultan el lanzamiento de material propagandístico contra Corea del Norte.El portavoz del ministerio, Yoon Min Ho, se refirió el lunes 15 a las enmiendas introducidas en la Ley de Seguridad Aérea y en la Ley de Funciones Policiales, aprobadas por la Asamblea Nacional. Según explicó, estas modificaciones complican de forma significativa el envío de folletos de propaganda anti-Pyongyang desde las zonas próximas a la frontera intercoreana.Tras la revisión legislativa, la Ley de Seguridad Aérea prohíbe la operación de vehículos aéreos no tripulados ligeros en áreas cercanas a la frontera, mientras que la Ley de Funciones Policiales establece el marco legal que permite a las fuerzas de seguridad limitar o impedir actos que vulneren dicha normativa. En la práctica, estas medidas suponen un bloqueo indirecto al lanzamiento de material propagandístico en la zona fronteriza.El Ministerio de Reunificación expresó su confianza en que estas reformas contribuyan a reducir la tensión entre ambas Coreas, a garantizar la seguridad de los residentes en las áreas fronterizas y a favorecer avances hacia la paz en la península.