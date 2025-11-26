Menú principal Ver contenido

Time incluye una foto del presidente surcoreano entre las 100 mejores del año

Write: 2025-12-15 15:31:48Update: 2025-12-15 15:55:48

Photo : YONHAP News

La revista estadounidense Time dio a conocer el domingo 14 (hora local) su selección de las 100 mejores fotografías de 2025, entre las que figura una imagen del presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

La fotografía recoge el momento en que Lee pronunció su discurso de victoria tras las elecciones presidenciales del pasado 4 de junio, poco antes de que se hicieran públicos los resultados oficiales del recuento, frente al edificio de la Asamblea Nacional.

Entre las imágenes más destacadas del año también se encuentra la tomada el 3 de septiembre durante el desfile militar celebrado en Beijing con motivo del 80º aniversario de la victoria de China sobre Japón. En ella aparecen el presidente chino, Xi Jinping, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, caminando juntos hacia la Puerta de Tiananmén.
