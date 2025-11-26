Menú principal Ver contenido

El KOSPI se desploma con una caída cercana al 2%

Write: 2025-12-15 15:54:23Update: 2025-12-15 16:27:24

El KOSPI se desploma con una caída cercana al 2%

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, se desplomó el lunes 15 al sufrir una caída del 1,84% respecto al viernes de la semana pasada y terminar la sesión en 4.090,59 puntos. El fuerte descenso se atribuyó a las crecientes preocupaciones sobre una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial, así como a la especulación del mercado ante la próxima publicación de los principales indicadores económicos de Estados Unidos, prevista para esta semana.

En contraste, el índice tecnológico KOSDAQ registró una ligera subida, con un avance del 0,16%, hasta concluir la jornada en 938,83 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 2,7 wones y se cotizó a 1.471 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
