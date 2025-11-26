Corea del Sur y Reino Unido actualizan su pacto comercial

Photo : YONHAP News

Corea y Reino Unido han concluido con éxito las negociaciones para actualizar su tratado de libre comercio bilateral, un proceso que se ha prolongado durante casi dos años.El Ministerio de Industria y Comercio informó el martes 16 de que ambos países firmaron el día anterior en Londres una declaración conjunta que introduce una serie de modificaciones destinadas a complementar el pacto vigente. Este tratado, en vigor desde 2021, es una adaptación del acuerdo de libre comercio entre Corea y la Unión Europea (UE), ajustado a la nueva relación comercial bilateral tras el Brexit.El cambio más relevante es la flexibilización de los requisitos para que los automóviles coreanos puedan acceder al mercado británico sin aranceles. Hasta ahora, el gravamen cero solo se aplicaba a los vehículos que generaban más del 55% de su valor añadido en Reino Unido. Con la nueva normativa, ese umbral se reducirá al 25%. En 2024, los automóviles representaron el 36% de las exportaciones coreanas a Reino Unido y estaban sujetos a una tasa del 10%.El pacto revisado también introduce avances en otros sectores. Los productos de belleza y los alimentos se beneficiarán de una mayor desgravación arancelaria, mientras que Reino Unido se ha comprometido a abrir más sus mercados de videojuegos y de trenes de alta velocidad a los proveedores coreanos.