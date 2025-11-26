El jefe de Seguridad viaja a EEUU para debatir sobre submarinos nucleares

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, viajará a Washington para continuar las conversaciones sobre la aplicación de los acuerdos alcanzados por Corea y Estados Unidos en la última cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump. Su interlocutor será el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ejerce asimismo como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.Entre los principales asuntos de la agenda figuran el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear propios por parte de Seúl, la cooperación bilateral en el sector de la construcción naval y la flexibilización de la normativa relacionada con la energía nuclear, incluidos los límites al enriquecimiento de uranio en territorio surcoreano. Todos estos puntos fueron acordados en la cumbre celebrada en octubre pasado.Además, durante la visita se prevé que ambas partes profundicen en las medidas destinadas a reactivar el diálogo con Corea del Norte.