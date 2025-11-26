Korea Zinc invertirá 11 billones de wones en una fundición en Tennessee

Photo : YONHAP News

El mayor productor mundial de zinc, Korea Zinc, construirá una fundición y planta de procesamiento de minerales críticos de última generación en la ciudad de Clarksville, estado de Tennessee (Estados Unidos), en asociación con el Gobierno estadounidense y empresas locales. Tendrá una capacidad de producción anual de 540.000 toneladas de materiales esenciales.En un comunicado difundido el lunes 15, la compañía informó de que su consejo de administración aprobó el proyecto y que la iniciativa tiene como objetivo asegurar nuevas fuentes de crecimiento a largo plazo. La estructura, de 650.000 metros cuadrados, se levantará con una inversión conjunta surgida de una asociación estratégica con los Departamentos de Defensa y de Comercio de EEUU.Korea Zinc señaló que la inversión permitirá hacer frente a los riesgos derivados de la actual cadena de suministro global y responder al creciente aumento de la demanda estadounidense de metales no ferrosos y minerales estratégicos. Al mismo tiempo, el proyecto busca establecer una nueva base de producción que garantice retornos estables y sostenibles.La fundición se desarrollará a través de su filial en EEUU, Crucible Metals LLC, con un desembolso total estimado en 10,95 billones de wones, equivalentes a unos 7.430 millones de dólares. La financiación incluirá 2,86 billones de wones canalizados mediante Crucible JV, una empresa conjunta integrada por Korea Zinc, la Administración estadounidense e inversores nacionales. Está previsto que las obras de construcción comiencen en 2027 y concluyan en 2029.El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, elogió el acuerdo y lo calificó de "una victoria enorme" para el país. En un comunicado difundido el lunes 15 (hora local) en redes sociales, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado un pacto transformador en el ámbito de los minerales críticos para reforzar la seguridad nacional, reconstruir la base industrial y reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras.Lutnick subrayó que estos minerales son fundamentales para el desarrollo de tecnologías del futuro, incluidos los sistemas de defensa, los semiconductores, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la industria automovilística, los centros de datos y la fabricación avanzada. Además, añadió que a partir de 2026 EEUU contará con acceso prioritario a la producción global ampliada de Korea Zinc, lo que contribuirá a reforzar la seguridad económica y la capacidad manufacturera del país.