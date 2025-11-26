Hyundai Motor reafirma su plan de inversiones y empleo en EEUU

Photo : YONHAP News

La compañía coreana Hyundai Motor ha reafirmado que su plan de inversiones en Estados Unidos se mantiene sin cambios, pese a la inquietud generada por la detención de un grupo de trabajadores coreanos en el estado de Georgia. El suceso, ocurrido en septiembre pasado, despertó preocupación entre empresas con intereses en el mercado estadounidense.En una entrevista publicada el lunes 15 por la revista local 'Atlanta Business Chronicle', el presidente y CEO de Hyundai Motor, José Muñoz, aseguró que las inversiones previstas, por un total de 26.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años, seguirán adelante según lo planeado. En este contexto, destacó de manera especial la mega planta de producción que la compañía está construyendo en Georgia.Muñoz explicó que el proyecto tiene como objetivo maximizar la productividad mediante el uso de sistemas avanzados de automatización, robots industriales y soluciones basadas en inteligencia artificial. Asimismo, subrayó que este plan permitirá a Hyundai Motor generar hasta 40.000 empleos directos e indirectos.