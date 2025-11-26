El Gobierno renueva la línea de swap de divisas con el Servicio Nacional de Pensiones

Photo : YONHAP News

Las autoridades monetarias han decidido prorrogar la vigencia de la línea de swap de divisas acordada con el Servicio Nacional de Pensiones, en línea con la estrategia gubernamental de realizar operaciones de cobertura cambiaria a través de este organismo público.El anuncio fue realizado de forma conjunta por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Corea, que precisaron que el acuerdo de intercambio de divisas entre el Gobierno y el Servicio Nacional de Pensiones se extenderá por un año adicional, hasta finales de 2026. Se trata de la segunda renovación consecutiva de este mecanismo, tras la aprobada hace un año con el objetivo de contener la depreciación del won frente al dólar y mitigar la creciente volatilidad en el mercado de divisas.La línea de swap permite suministrar dólares al Servicio Nacional de Pensiones a partir de las reservas nacionales de divisas, por un importe máximo de hasta 65.000 millones de dólares anuales, cuando la entidad necesite moneda extranjera para adquirir activos en el exterior, a cambio del monto equivalente en wones. Según las autoridades, esta herramienta contribuirá a estabilizar el tipo de cambio al absorber parte de la demanda de divisas que, de otro modo, se canalizaría directamente a los mercados.