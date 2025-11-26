Poder del Pueblo propone investigar el escándalo de corrupción de la Iglesia de la Unificación

Photo : YONHAP News

La principal fuerza de la oposición, Poder del Pueblo, ha concluido la redacción de dos proyectos de ley para la designación de fiscales especiales adicionales.La formación aclaró el martes 16 que su iniciativa contempla, por un lado, una investigación independiente sobre el escándalo de corrupción que presuntamente involucra a la Iglesia de la Unificación y afecta a varios políticos del oficialismo. Por otro, propone esclarecer si, en relación con ese mismo caso, el equipo del fiscal especial Min Joung Kie ocultó información o intentó manipular pruebas.Min lidera la autoridad encargada de las pesquisas sobre las sospechas que rodean a la ex primera dama Kim Keon Hee, incluida la supuesta recepción de artículos de lujo enviados por la Iglesia de la Unificación. No obstante, recientes informaciones periodísticas revelaron que, durante el curso de las indagaciones, dicho grupo tuvo conocimiento de que la organización religiosa también podría haber ofrecido "ayuda financiera" a miembros del gobernante Partido Democrático, lo que ha suscitado dudas sobre un posible intento de encubrimiento.En cuanto a los criterios incluidos en los proyectos de ley para la conformación de los equipos bajo la dirección de los nuevos fiscales especiales, Poder del Pueblo explicó que la selección y designación de los investigadores quedaría en manos de partidos o bloques parlamentarios a los que no pertenece el presidente Lee Jae Myung. Asimismo, el texto establece que, si el mandatario retrasa la aprobación de las nominaciones y aplaza su decisión sin una justificación concreta, los candidatos propuestos serán nombrados automáticamente una vez vencido el plazo establecido. Según la formación, esta medida busca impedir cualquier intento de obstruir o dilatar las pesquisas.