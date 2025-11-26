Photo : YONHAP News

El tema "APT.", interpretado por la cantante coreana Rosé junto al artista estadounidense Bruno Mars, ha sido elegido canción del año en la encuesta anual de K-pop organizada por KBS WORLD Radio.Según informaron los organizadores del sondeo, "APT." recibió votos procedentes de numerosos países de todo el mundo. La valoración general destaca que la composición logra difuminar con eficacia la frontera entre el K-pop y el pop anglosajón, al tiempo que incorpora códigos culturales propios de Corea.El título de artista del año fue compartido por el cantante G-Dragon, quien reafirmó una vez más su estatus como uno de los grandes iconos del K-pop, y el grupo BOYNEXTDOOR, al que la crítica señala como un nuevo referente de la última generación de bandas masculinas coreanas.En el resto de categorías, IU obtuvo el mayor respaldo como solista del año, Stray Kids fue elegido mejor grupo masculino y aespa se alzó con el premio a mejor grupo femenino.La encuesta se realizó a través de la página web y la aplicación móvil de KBS WORLD Radio entre el 17 de noviembre y el 4 de diciembre. En total participaron 4.740 personas de 114 países. Filipinas contó con el mayor número de votantes, seguido de Corea, Indonesia y Vietnam.Los resultados completos se darán a conocer en un programa especial de fin de año que se emitirá entre el 26 y el 28 de diciembre en los once idiomas de KBS WORLD Radio.