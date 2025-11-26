Lee Jae Myung subraya la importancia de la transparencia en la gestión del Estado

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung defendió el martes 16 una gestión del Estado basada en la transparencia, en respuesta a las opiniones tanto favorables como críticas surgidas en torno a la retransmisión en directo de las sesiones en las que recibe los informes de trabajo de los principales ministerios y organismos públicos.Desde el complejo gubernamental de la ciudad de Sejong, donde se están celebrando dichas reuniones, Lee declaró que la promoción de la transparencia administrativa es un pilar fundamental de su Gobierno. Reconoció que la emisión en vivo de las sesiones de presentación de informes puede resultar, en un primer momento, poco habitual para buena parte del funcionariado, pero aseguró que esta medida contribuirá a reforzar la confianza de la ciudadanía en la labor gubernamental, al mostrar con total claridad las políticas estatales, así como las tareas ya realizadas y las pendientes de ejecución.En este contexto, el mandatario volvió a solicitar la cooperación de los funcionarios en esta nueva iniciativa destinada a ampliar la transparencia en la gestión pública. Asimismo, prometió redoblar los esfuerzos para mejorar las condiciones retributivas de la función pública, con el objetivo de que quienes trabajan para el Ejecutivo y el sector público puedan desempeñar sus funciones con orgullo y satisfacción profesional.