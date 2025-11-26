Ligero ascenso de las temperaturas el miércoles tras las nevadas del martes

Photo : YONHAP News

La noche del martes 16 y la mañana del miércoles 17 se prevén nevadas de entre 1 y 3 centímetros, principalmente en las zonas montañosas de la región de Gangwon, en el noreste del país. En el área capitalina y en el centro-oeste se esperan lluvias en lugar de nieve.Tras las precipitaciones, los pronósticos apuntan a un ligero ascenso de las temperaturas, con valores que oscilarán entre -2ºC y 8ºC por la mañana, y entre 6ºC y 14ºC por la tarde.La calidad del aire será moderada debido al descenso de los niveles de esmog, aunque estos volverán a aumentar durante la noche y la madrugada del martes al miércoles, especialmente en Seúl y en las provincias de Gyeonggi y Chungcheong del Sur.