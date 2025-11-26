Seúl y Washington celebran una reunión sobre la política hacia Pyongyang

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos mantuvieron el martes 16 en Seúl conversaciones para coordinar su política respecto a Corea del Norte.La reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo encabezada por el jefe de la Oficina de Estrategia Diplomática e Inteligencia, Jeong Yeon Doo, y por el embajador interino de EEUU en Corea del Sur, Kevin Kim.La cita fue presentada oficialmente como una consulta de seguimiento de la hoja informativa conjunta acordada en la reciente cumbre bilateral. No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la política hacia Pyongyang también figuró en la agenda, dado que ambos países se comprometieron a cooperar estrechamente en este ámbito durante sus últimos encuentros.Por su parte, el Ministerio de Reunificación optó por no asistir. En los días previos surgió controversia en torno a la composición de la reunión, después de que el titular de la cartera, Chung Dong Young, afirmara que este tipo de diálogos deberían ser organizados por su departamento.El Ministerio de Reunificación informó el lunes 15 de que no participará en las consultas regulares en las que intervienen funcionarios de Exteriores de Corea del Sur y EEUU y que, en su lugar, mantendrá discusiones separadas con la Casa Blanca sobre la política hacia Corea del Norte cuando sea necesario.