El presidente recalca la solidaridad como vía para superar la polarización social

El presidente Lee Jae Myung subrayó la necesidad de superar la creciente polarización social y llamó a un cambio de paradigma en las políticas gubernamentales con el objetivo de construir un ecosistema que fomente la solidaridad y la cooperación, especialmente en el ámbito económico.Durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el martes 16 en la ciudad de Sejong, Lee abordó de manera directa el problema de la polarización. Advirtió de que este fenómeno se manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad, aunque señaló que la más preocupante es la polarización económica.En este contexto, el mandatario afirmó que la prioridad del Gobierno debe ser la innovación de las políticas públicas para promover un crecimiento sostenible, más justo y equitativo.Asimismo, instó al funcionariado a redoblar los esfuerzos para impulsar modelos de economía social en sectores que inciden directamente en la calidad de vida de la ciudadanía, como la educación, los servicios de cuidados, la atención sanitaria y la vivienda.