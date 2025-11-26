Corea y EEUU mantienen el diálogo sobre submarinos nucleares y uranio

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, partió rumbo a Washington para dar continuidad a las conversaciones sobre la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados en la última cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump.Antes de abordar su vuelo en la mañana del martes 16, Wi explicó que el principal objetivo del viaje es avanzar en los asuntos recogidos en la ficha informativa conjunta publicada por las autoridades de Corea y Estados Unidos tras la reunión bilateral. Entre las prioridades, destacó el desarrollo por parte de Seúl de submarinos de propulsión nuclear propios, el refuerzo de la cooperación en el sector de la construcción naval y la flexibilización de la normativa vinculada a la energía nuclear, incluidos los límites al enriquecimiento de uranio en territorio surcoreano.Asimismo, el alto funcionario señaló que durante su visita ambas partes abordarán fórmulas para incentivar a Corea del Norte a retomar el diálogo, así como para acelerar los procesos destinados a aliviar las tensiones en la península coreana.