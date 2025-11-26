La selección de fútbol disputará dos amistosos en México antes del Mundial

Photo : YONHAP News

La selección surcoreana de fútbol disputará dos partidos amistosos en junio de 2026, poco antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA. Ambos encuentros se celebrarán en México, uno de los tres países anfitriones del torneo, en lugar de en Corea, con el objetivo de facilitar la adaptación de los jugadores al clima y a otras condiciones locales.En el Mundial de 2026, Corea estará encuadrada en el Grupo A y disputará los tres partidos de la fase de grupos en territorio mexicano. Dos de esos encuentros se jugarán en la ciudad de Guadalajara, situada a 1.571 metros sobre el nivel del mar.Por el momento, solo está confirmado que uno de los amistosos será frente a Austria, mientras que el rival del segundo partido aún no ha sido determinado. Teniendo en cuenta que Corea se enfrentará en la fase de grupos a México, Sudáfrica y al vencedor del play-off europeo D, no se descarta que el último rival amistoso sea una selección africana o europea.