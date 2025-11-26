El Gobierno simplificará el registro laboral de extranjeros a partir de 2026

Photo : YONHAP News

El Gobierno simplificará a partir de 2026 los procedimientos que deben seguir los residentes extranjeros para informar a las autoridades sobre su situación laboral.El Ministerio de Justicia anunció el martes 16 que tiene previsto mejorar el portal en línea existente, con el objetivo de que los trabajadores extranjeros ya no tengan que registrar su información laboral de forma presencial.Desde el 2 de enero de 2026, todos los trámites relacionados con el registro de empleo podrán realizarse a través del sitio web Hi Korea, gestionado por el propio ministerio.La normativa vigente obliga a los extranjeros con determinados tipos de visado que desempeñan actividades remuneradas a notificar a las autoridades cualquier cambio en su situación laboral.