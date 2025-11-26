El KOSPI amplía sus pérdidas por la creciente inestabilidad internacional

Photo : YONHAP News

La Bolsa surcoreana amplió sus pérdidas el martes 16, en un contexto marcado por el aumento de la inestabilidad en los mercados internacionales. Entre los factores que más influyeron en la caída destacaron la preocupación por una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial, las especulaciones previas a la publicación de los principales indicadores económicos en Estados Unidos y la desaceleración de la economía china.En este escenario, el índice general, el KOSPI, retrocedió un 2,24% respecto al lunes y concluyó en 3.999,13 puntos.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ registró un descenso del 2,42%, hasta situarse en 916,11 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que al cierre de la jornada se cotizó a 1.477 wones, seis unidades más que en la sesión anterior.