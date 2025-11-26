El Gobierno presenta un plan para mejorar las salas de conciertos de K-pop

Photo : KBS WORLD Radio

El ministro de Cultura, Chae Hwi Young, informó el martes 16 que la Administración pondrá en marcha un conjunto de políticas integrales destinadas a mejorar el entorno de los conciertos con el objetivo de seguir impulsando el K-pop. El anuncio se realizó durante una sesión informativa sobre políticas celebrada ante el presidente Lee Jae Myung.Como parte de este plan, el Ejecutivo prevé la construcción de un nuevo estadio cubierto con capacidad para 50.000 personas, que también funcionará como sala de conciertos.Para hacer frente a la escasez de recintos de gran aforo destinados a espectáculos de K-pop, el Ministerio de Cultura planea ampliar de forma progresiva la infraestructura existente. A corto plazo, y a partir del próximo año, se utilizarán instalaciones deportivas regionales como espacios para conciertos.Asimismo, varios Gobiernos locales, entre ellos los de Seúl y Goyang, tienen previsto construir salas de conciertos de tipo arena con el fin de reforzar la base infraestructural del K-pop a medio plazo.Según el plan, si las obras avanzan sin contratiempos, se espera que varios de estos recintos estén finalizados entre 2027 y 2028.