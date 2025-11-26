Photo : YONHAP News

La comedia negra "No Other Choice", dirigida por el cineasta coreano Park Chan Wook, ha sido incluida en la lista corta del Premio de la Academia a la mejor película internacional.La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció el martes 16 (hora local) las listas preliminares de 12 categorías correspondientes a la 98ª edición de los Premios Óscar.En la categoría de mejor película internacional, la Academia seleccionó 15 títulos entre las candidaturas presentadas por 86 países y regiones, incluida Corea.Junto a "No Other Choice", figuran en la lista corta "It Was Just An Accident", del director iraní Jafar Panahi y ganadora de la Palma de Oro; "Sentimental Value", del noruego Joachim Trier; y "The Secret Agent", del brasileño Kleber Mendonça Filho, entre otras producciones.Por su parte, "Golden", canción original incluida en la banda sonora de la película de animación de Netflix "K-Pop Demon Hunters", ha sido preseleccionada en la categoría de mejor canción original.Las nominaciones definitivas se darán a conocer el próximo 22 de enero, mientras que la ceremonia de entrega de los premios está prevista para el 15 de marzo del próximo año.