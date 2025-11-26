Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Wi Sung Lac anticipa un posible acuerdo independiente con EEUU sobre submarinos nucleares

Write: 2025-12-17 09:13:24Update: 2025-12-17 16:28:48

Wi Sung Lac anticipa un posible acuerdo independiente con EEUU sobre submarinos nucleares

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, afirmó que busca Corea promover un acuerdo independiente con Estados Unidos para avanzar en su programa de submarinos de propulsión nuclear, al margen del actual convenio de cooperación nuclear vigente entre ambos países.

Wi realizó estas declaraciones el martes 16 (hora local) a su llegada al aeropuerto internacional de Washington-Dulles, al recordar que Australia obtuvo el respaldo estadounidense para desarrollar su propio programa de submarinos mediante un pacto separado. En aquel caso, el entendimiento se articuló sobre la Sección 91 de la Ley de Energía Atómica de EEUU, que permite la transferencia de materiales nucleares con fines militares previa autorización presidencial.

El alto funcionario explicó que este tipo de excepción exige la firma de un acuerdo bilateral específico y apuntó que podría constituir una vía posible también para Seúl. Asimismo, adelantó que planteará esta cuestión en sus próximas reuniones con autoridades estadounidenses. Sus declaraciones sugieren la intención del Gobierno surcoreano de flexibilizar las restricciones impuestas por el actual pacto de colaboración nuclear, que limita el uso militar de materiales atómicos.

Durante su visita a la capital estadounidense, Wi tiene previsto reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el secretario de Energía, Chris Wright, con el objetivo de abordar las medidas de seguimiento de los compromisos alcanzados en la cumbre bilateral.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >