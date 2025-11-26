La hija de Kim Jong Un vuelve a destacar en actos oficiales durante inauguraciones de fábricas

Photo : YONHAP News

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) volvió a subrayar la presencia de Kim Ju Ae, hija del líder norcoreano, Kim Jong Un, en informaciones relacionadas con la inauguración de fábricas locales.Según informó el medio estatal el martes 16, Kim Jong Un asistió la víspera a ceremonias de inauguración de fábricas en cinco regiones del país, construidas en el marco de la política denominada "Desarrollo Regional 20x10".En los actos estuvo acompañado por su esposa, Ri Sol Ju, y por Kim Ju Ae, en lo que supone su primera aparición conjunta en seis meses, desde la inauguración del complejo turístico costero de Wonsan-Kalma en junio pasado.Las imágenes difundidas por la KCNA muestran a Kim Ju Ae caminando de la mano de su padre o recibiendo informes junto a él. También llamó la atención que, en algunas escenas, caminara por delante del propio Kim Jong Un, una imagen poco habitual en los medios norcoreanos, donde rara vez alguien ocupa una posición destacada frente al máximo dirigente.Mientras el mandatario intensifica sus visitas a fábricas y hospitales como parte de una agenda centrada en el bienestar de la población, la Academia Nacional de Diplomacia de Corea del Sur señaló en un informe que el líder recibió unas 19.000 toneladas de azúcar procedentes de Beijing tras asistir a los actos conmemorativos del aniversario de la victoria de China sobre Japón.El informe añade que las exportaciones chinas a Corea del Norte aumentaron más de un 30% interanual en septiembre y prevé que el intercambio económico bilateral continúe fortaleciéndose a lo largo del próximo año.