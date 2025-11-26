Corea abre una audiencia parlamentaria por la filtración masiva de datos en Coupang

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional celebrará el miércoles 17 una audiencia parlamentaria para esclarecer las causas y depurar responsabilidades por la filtración masiva de datos personales de la plataforma de comercio electrónico Coupang.La sesión, organizada por la Comisión de Ciencia, Tecnología, Información, Radiodifusión y Comunicaciones, comenzará a las 10:00 de la mañana y contará con la comparecencia, en calidad de testigo, del nuevo director ejecutivo de Coupang en Corea, entre otros responsables.En total, fueron citadas seis personas. Sin embargo, el CEO de la matriz Coupang Inc., Kim Beom Seok, y los exdirectores generales de Coupang en Corea, Park Dae Joon y Kang Han Seung, comunicaron que no asistirán a la audiencia. Kim alegó que reside y trabaja en el extranjero, mientras que los otros dos señalaron que ya no ocupan cargos directivos en la compañía.La empresa tampoco ha atendido plenamente las solicitudes de documentación formuladas por el Parlamento. En los materiales remitidos al hemiciclo, Coupang se negó a entregar una parte sustancial de la información requerida para esclarecer el origen de la filtración y alegó razones como la protección de secretos comerciales, investigaciones en curso y cuestiones de seguridad.Ante esta situación, la cámara decidió presentar denuncias contra los testigos ausentes por una presunta vulneración de la Ley de Testimonio y Peritaje de la Asamblea Nacional. Asimismo, anunció su intención de impulsar una investigación parlamentaria, un procedimiento que permitiría exigir legalmente la comparecencia de los responsables.