El Ejército confirma que la propaganda contra Pyongyang se reanudó antes de la ley marcial

Una investigación interna de las Fuerzas Armadas ha confirmado que el Gobierno del expresidente Yoon Suk Yeol decidió en octubre de 2023, más de un año antes de la declaración de la fallida ley marcial del 3 de diciembre de 2024, reanudar las operaciones de propaganda dirigidas a Corea del Norte.Según el informe, el Ejecutivo acordó el 12 de octubre de 2023 retomar oficialmente estos lanzamientos, que habían permanecido suspendidos desde julio de 2017, durante el mandato del expresidente Moon Jae In.Pyongyang protestó por la reanudación del envío de panfletos y, a partir de mayo del año pasado, respondió con el lanzamiento masivo de globos cargados de desechos hacia el Sur. Como respuesta, Seúl suspendió en junio la vigencia del acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre y reforzó la presión militar mediante la reanudación de las emisiones propagandísticas por altavoces hacia el Norte y de los ejercicios de fuego real en zonas próximas a la frontera.En este contexto, el equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, responsable de las pesquisas sobre la fallida ley marcial y el presunto intento de rebelión de Yoon, presentó en noviembre pasado cargos por traición general contra el exmandatario y contra el exministro de Defensa Kim Yong Hyun. La acusación sostiene que ambos orderaron operaciones militares atípicas con el objetivo de provocar una respuesta armada norcoreana y generar así un pretexto para declarar la ley marcial.Por su parte, el Comando Especial de Investigación del Ministerio de Defensa anunció que continuará indagando en los antecedentes de la reanudación de los lanzamientos, su posible relación con la declaración de la ley marcial y la eventual comisión de irregularidades durante el desarrollo de estas operaciones.