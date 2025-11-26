El tribunal fija para el 16 de enero la primera sentencia contra Yoon

Photo : YONHAP News

El primer fallo judicial contra el expresidente Yoon Suk Yeol está previsto para el próximo 16 de enero, según confirmó el Tribunal del Distrito Central de Seúl el martes 16.El tribunal explicó que, de acuerdo con la ley del fiscal especial que rige el caso de insurrección, la sentencia de primera instancia debe dictarse dentro de los seis meses posteriores a la presentación de la acusación. Por este motivo, el fallo deberá emitirse, como fecha límite, el 16 de enero.Esta será la primera resolución judicial de los cinco procesos penales a los que se enfrenta el exmandatario, acusado, entre otros delitos, de obstrucción a la ejecución de un arresto.Yoon se opuso a la fijación de esa fecha y solicitó que la sentencia se pospusiera hasta después del veredicto en el juicio por insurrección, al considerar que una eventual absolución en ese proceso podría influir en el resultado de este caso.La defensa planteó esta petición ante la proximidad del vencimiento del periodo de detención preventiva, fijado para el 18 de enero. El fallo en el juicio por insurrección se espera para febrero, por lo que un retraso en la sentencia podría haber abierto la puerta a su puesta en libertad.No obstante, la corte rechazó la solicitud y mantuvo la fecha inicialmente prevista para la emisión del fallo.