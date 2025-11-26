Photo : YONHAP News

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que su Gobierno valora de forma positiva el enfoque pragmático que mantienen Corea del Sur y Japón en sus relaciones con Rusia, en contraste con la postura adoptada por los países occidentales.Durante una reunión sobre la cooperación en la región del Ártico celebrada el martes 16 en Moscú, Lavrov recordó que representantes surcoreanos, japoneses, chinos e indios participaron en septiembre pasado en una mesa redonda especial organizada por el Ministerio de Exteriores y la compañía estatal de energía nuclear Rosatom, en el marco del Foro Económico Oriental celebrado en Vladivostok.El jefe de la diplomacia rusa subrayó que el Kremlin concede especial importancia a las acciones prácticas desarrolladas por organizaciones y empresas de Corea del Sur y Japón.Resulta poco habitual que Moscú exprese públicamente una valoración favorable hacia Seúl y Tokio, que fueron incluidos en su lista de "naciones no amistosas" tras sumarse a las sanciones impuestas después del inicio de la guerra de Ucrania, en febrero de 2022.Asimismo, Lavrov señaló que el Consejo Ártico constituye actualmente el único marco en el que Rusia mantiene cooperación con Occidente, y añadió que está impulsando la colaboración con países no árticos interesados en una "interacción equitativa" en dicha región.