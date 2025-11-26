Un cohete privado coreano aspira a realizar su primer vuelo comercial desde Brasil

Photo : YONHAP News

La compañía aeroespacial surcoreana Innospace tiene previsto lanzar el cohete Hanbit-Nano el miércoles 17 (hora local) desde el Centro Espacial de Alcántara, en Brasil. La operación está programada para las 3:45 de la tarde, lo que corresponde a las 3:45 de la madrugada del jueves 18 en Corea.La misión, denominada Operation Spaceward, tiene como objetivo transportar un total de ocho cargas útiles. Entre ellas se incluyen cinco pequeños satélites procedentes de Brasil y la India, que serán desplegados en una órbita de aproximadamente 300 kilómetros de altitud, así como tres dispositivos experimentales no separables. La masa total de la carga útil asciende a 18 kilogramos. Además, el vuelo transporta un modelo de lata de aluminio de la empresa surcoreana de bebidas Brewguru.Si la misión culmina con éxito, Innospace se convertiría en la primera empresa privada de Corea en colocar satélites de clientes en órbita baja terrestre mediante un lanzamiento comercial.El Hanbit-Nano es un lanzador espacial de dos etapas, con una longitud de 21,8 metros y un diámetro de 1,4 metros, diseñado para colocar hasta 90 kilogramos de carga útil en una órbita heliosincrónica a 500 kilómetros de altitud.