Lee Jae Myung prosigue con la ronda de informes ministeriales

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung continuará esta semana con la ronda de informes de trabajo de los distintos ministerios y organismos gubernamentales.El miércoles 17, Lee recibirá los informes del Ministerio de Comercio, Industria y Energía; del Ministerio de Pymes y Startups; del Ministerio de Clima, Energía y Medio Ambiente; del Ministerio del Interior y Seguridad; así como de la Agencia Nacional de Policía y del Servicio Nacional de Bomberos, entre otros organismos.Las sesiones, que incluyen tanto las preguntas del presidente como las respuestas de los responsables ministeriales, se retransmiten en directo. Lee subrayó que, aunque este formato puede resultar poco habitual para los funcionarios, la emisión en vivo permite una verificación transparente de las políticas públicas, lo que refuerza la confianza ciudadana y contribuye a mejorar la calidad de la gestión gubernamental.