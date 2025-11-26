El Comando de la ONU reafirma su control exclusivo sobre el acceso a la DMZ

Photo : YONHAP News

El Comando de las Naciones Unidas reiteró el miércoles 17 que, de conformidad con el Acuerdo de Armisticio de Corea, ostenta la autoridad exclusiva para regular el acceso a las áreas de la Zona Desmilitarizada (DMZ) situadas al sur de la Línea de Demarcación Militar.En un comunicado publicado en su página web, el organismo citó el artículo 1, párrafo 9, del acuerdo y subrayó que ningún militar ni civil puede ingresar en la DMZ sin una autorización específica. Quedan exentos de esta restricción el personal vinculado a la administración civil y a las labores de socorro, así como aquellas personas que cuenten con el permiso de la Comisión Militar de Armisticio. Además, precisó que las solicitudes de acceso se evalúan conforme a los procedimientos establecidos, con el fin de evitar provocaciones o riesgos para la seguridad.El Comando afirmó que continuará trabajando para preservar el armisticio y la estabilidad en la península coreana, a la espera de que en el futuro se logre un tratado de paz permanente.La declaración es interpretada como una reiteración de su oposición a la iniciativa del Partido Democrático, que impulsa una propuesta de ley destinada a permitir que el Gobierno autorice el acceso a la DMZ con fines no militares.