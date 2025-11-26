El won supera los 1.480 por dólar

Photo : YONHAP News

El tipo de cambio entre el won y el dólar superó durante la jornada del miércoles 17 el umbral de los 1.480 wones, impulsado por las ventas de acciones de inversores extranjeros y el fortalecimiento global del billete verde.En el mercado de divisas de Seúl, la moneda surcoreana abrió en 1.474,5 por dólar, 2,5 wones más débil que en el cierre de la sesión anterior, y mantuvo inicialmente una tendencia estable. Sin embargo, en torno a las 11:00 de la mañana cambió de rumbo. A las 11:08, el tipo de cambio se disparó hasta los 1.482,3 wones, su nivel más alto en cerca de ocho meses, desde el pasado 9 de abril. Posteriormente, la subida se moderó y el won se situó en torno a los 1.481 por dólar.En paralelo, los inversores extranjeros registraron ventas netas próximas a los 300.000 millones de wones en la Bolsa, mientras la moneda estadounidense continuó fortaleciéndose en los mercados internacionales.En este contexto de presión cambiaria, se confirmó que las autoridades monetarias activaron recientemente el acuerdo de intercambio de divisas (swap) con el Fondo Nacional de Pensiones. Aunque no se han dado a conocer ni la fecha exacta ni el volumen de la operación, las autoridades confían en que este mecanismo contribuya a estabilizar el mercado al absorber la demanda de dólares del fondo en episodios de elevada volatilidad.