Seúl mantiene consultas con Washington sobre la política hacia Pyongyang

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos celebraron el martes 16 en Seúl una reunión de seguimiento de los acuerdos alcanzados en la última cumbre bilateral. El encuentro estuvo encabezado por el jefe de la Oficina de Estrategia Diplomática e Información, Jeong Yeon Doo, y el embajador interino estadounidense, Kevin Kim.Durante la reunión se abordaron de manera integral los asuntos acordados en relación con la península coreana. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las conversaciones no se limitaron al programa nuclear norcoreano, sino que abarcaron la política hacia Corea del Norte en su conjunto, incluidas posibles opciones para reanudar el diálogo.Estas declaraciones fueron interpretadas como una respuesta a los comentarios realizados por un alto funcionario del Ministerio de Reunificación, quien había señalado que dicha institución debería asumir un papel más activo en caso de retomarse el diálogo y la cooperación intercoreana, planteando la necesidad de una clara división de funciones entre ambas carteras.El Ministerio de Reunificación, que no participó en la reunión con la delegación estadounidense, anunció además que organizaría en la tarde del miércoles 17 una sesión informativa independiente dirigida al cuerpo diplomático y a representantes de organizaciones internacionales, con el fin de explicar la orientación de la política gubernamental hacia Pyongyang.Ante el aumento de la preocupación por posibles fricciones entre ministerios en lo relativo a la coordinación con Washington sobre la cuestión norcoreana, Exteriores aseguró que ambos departamentos trabajan como "un solo equipo" y negó la existencia de descoordinación. Por su parte, Reunificación subrayó que, aunque puedan existir diferencias de enfoque, el Gobierno avanzará finalmente con una postura única y plenamente sincronizada.